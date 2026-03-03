Бывший судья Игорь Федотов оценил работу арбитров в матче 19-го тура РПЛ «Оренбург» — «Акрон» (2:0).

Артем Дзюба globallookpress.com

По ходу встречи был зафиксирован спорный офсайд у форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Стадион в Оренбурге абсолютно непригоден для VAR. Там всего 12-13 камер — этого мало. Раз лицензировали — получите что есть. Арбитры что могли, то и сделали.

При отмене гола в ворота "Оренбурга" прочертили линии, никого они не удовлетворили. Особенно Дзюбу, который написал, что это всё неправильно. Пускай покупает камеры и возит их с собой, если так недоволен», — сказал Федотов «Чемпионату».