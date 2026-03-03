Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выразил поддержку нападающему команды Родриго, который получил травму во время матча 26-го тура Примеры против «Хетафе» (0:1).

Родриго — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Мы все с тобой, брат. Ты вернешься сильнее, чем когда-либо», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

Сегодня, 3-го марта пресс-служба «Реала» сообщила о том, что Родриго порвал крестообразные связки и мениск правой ноги. Нападающий будет восстанавливаться в течение 10 месяцев.

В нынешнем сезоне Родриго провел за «Реал» 19 матчей в рамках Примеры, забил гол и сделал 3 голевые передачи.