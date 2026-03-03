«Барселона» и «Атлетико» опубликовали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«Барселона»: Ж. Гарсия, Канселу, Кубарси, Берналь, Кунде, Педри, Фермин, Мартин, Ямаль, Рафинья, Торрес.

«Атлетико» М: Муссо, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Джонни, Коке, Джулиано, Гризманн, Альварес, Лукман.

Матч между этими командами состоится сегодня, 3-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что в 1-м матче полуфинала Кубка Испании «Атлетико» разгромил «Барселону» со счетом 4:0.