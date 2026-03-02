Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в матче против «Сочи» (3:2).

Роман Зобнин globallookpress.com

«Играть было можно. Конечно, нам всегда хочется, чтобы поля были у нас идеальные. Уверен, мы к этому стремимся. Но имеем то, что имеем. Не надо жаловаться. Мы были в одинаковых условиях. Мяч катился, поле было ровное и без кочек. Конечно, хотелось бы лучше, но в целом нормально.

Мы перед игрой делали акцент, что в Сочи всегда тяжело нам. Здесь происходят определённые вещи, когда мяч не идёт в ворота. Очень важно было выиграть. Не смотрели на соперника, отталкивались от себя с учётом того, что были определённые проблемы у нас с переносом игры, с полем. Результата добились», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

После 19 туров чемпионата России команда «Сочи» набрала девять очков и находится на последней, 16-й позиции. В то же время московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.