Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в матче против «Сочи» (3:2).

«Играть было можно.  Конечно, нам всегда хочется, чтобы поля были у нас идеальные.  Уверен, мы к этому стремимся.  Но имеем то, что имеем.  Не надо жаловаться.  Мы были в одинаковых условиях.  Мяч катился, поле было ровное и без кочек.  Конечно, хотелось бы лучше, но в целом нормально.

Мы перед игрой делали акцент, что в Сочи всегда тяжело нам.  Здесь происходят определённые вещи, когда мяч не идёт в ворота.  Очень важно было выиграть.  Не смотрели на соперника, отталкивались от себя с учётом того, что были определённые проблемы у нас с переносом игры, с полем.  Результата добились», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

После 19 туров чемпионата России команда «Сочи» набрала девять очков и находится на последней, 16-й позиции.  В то же время московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.