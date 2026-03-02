Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением об игре «Арсенала» и «Челси» в матче 28-го тура АПЛ (2:1).

Яя Туре globallookpress.com

«Поначалу была неплохая, довольно неплохая игра, но в конце я был немного разочарован. Хочется видеть яркую игру, передачи, атаки, голевые моменты. А в итоге мы увидели три гола после стандартных положений — немного странно для дерби!

Победа сегодня была очень важна для "Арсенала", но, как болельщику, мне хотелось бы большего», — сказал Туре Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. «Челси» располагается на 6-й позиции с 45-ю баллами.