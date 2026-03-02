Известный российский тренер Александр Точилин высказался о победе «Спартака» в матче против «Сочи» (3:2).

Александр Точилин globallookpress.com

«Никаких впечатлений от матча "Сочи" — "Спартак" не осталось. Не могу сказать, что из всего тура это была привлекательная игра. "Спартак" победил заслуженно, хотя сам себе придумал проблемы. Что касается "Сочи", после первого тура после перерыва "Сочи" и "Крылья Советов" произвели худшее впечатление. У "Сочи" есть шансы остаться в РПЛ, но с такой игрой им будет тяжело.

Эта игра "Спартака" напоминает продолжение первой части чемпионата, поэтому пока тяжело делать какие-то выводы. Те проблемы, которые были в первой половине сезона, остаются и во второй. По крайней мере, в этой игре. Команда создаёт столько моментов, но имеет плохую реализацию. И главное, когда соперник особых проблем не создаёт, они умудряются пропускать необязательные мячи», — цитирует Точилина «Чемпионат».

После 19 туров чемпионата России команда «Сочи» набрала девять очков и находится на последней, 16-й позиции. В то же время московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.