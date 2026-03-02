Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о результате матча 27-го тура Серии А с «Ромой». Встреча прошла в воскресенье и закончилась со счетом 3:3.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Мои парни отыгрались со счета 1:3. Это самый лучший сигнал, который команда может передать тренеру в подобной ситуации.

Я все силы отдам ради завоевания четвёртой позиции. Нужно верить в себя. Нам помогают наши болельщики. Когда они рядом с нами, всё становится менее напряжённым», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлука ди Марцио.

В турнирной таблице «Рома» идет 4-й, набрав 51 очко. «Ювентус» (47) находится на шестом месте.