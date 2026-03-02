Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари подвел итог матча против «Сочи» (3:2).

Пабло Солари globallookpress.com

«Вне всяких сомнений могли забивать больше. Есть над чем работать, улучшать свою игру.

Не со всеми решениями арбитра я согласен в этом матче, но не хочу сейчас об этом думать. Хочу думать о победе, фокусироваться на следующих матчах и продолжать в том же победном духе», — приводит слова Солари «Матч ТВ».

После 19 туров чемпионата России команда «Сочи» набрала девять очков и находится на последней, 16-й позиции. В то же время московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.