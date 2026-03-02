Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил уровень судейства в российском футболе.

Олег Романцев
Олег Романцев globallookpress.com

«Судейство в первых матчах РПЛ после рестарта?  Изначально, когда появился VAR, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей.  А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее [чем нынешние арбитры].  Сейчас этот VAR только мешает.  Наверное, ко всему новому нужно долго притираться.

Постоянные паузы из-за VAR забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов.  Забил и не знаешь, засчитают или нет.  Мне как болельщику это не нравится», — цитирует Романцева Sport24.

Напомним, что в каждом матче 19-го тура РПЛ арбитры использовали VAR.  Лидером чемпионата России в настоящий момент является «Краснодар».