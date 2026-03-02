Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити» (4:2). Один из голов стал для форварда 70-м в карьере со штрафного удара.

Лионель Месси globallookpress.com

По этому показателю Месси сравнялся с бразильским легендарным футболистом Пеле. Теперь они делят второе место в истории футбола по количеству голов со штрафных. Лидером остаётся экс-футболист «Лиона» Жуниньо с 77 такими мячами.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет на выезде с «Ди Си Юнайтед» в ночь на 8 марта, а «Орландо Сити» в тот же день встретится с «Нью-Йорк Сити».