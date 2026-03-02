«Марсель» вырвал победу у «Лиона» (3:2) в матче 24-го тура французской Лиги 1.

Пьер-Эмерик Обамеянг — автор дубля в ворота «Лиона»
Пьер-Эмерик Обамеянг — автор дубля в ворота «Лиона» globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Корентин Толиссо на 3-й минуте и Реми Имбер на 76-й минуте.

У «Марселя» дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившись на 81-й и 90+1-й минутах.  Еще один гол забил Игор Пайшао на 53-й минуте.

Результат матча

МарсельМарсельМарсель3:2ЛионЛионЛион
0:1 Корентин Толиссо 3' 1:1 Игор Пайшао 53' 1:2 Remi Himbert 76' 2:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 81' 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 90+1'
Марсель:  Херонимо Рульи,  Леонардо Балерди,  Наиф Агер,  Эмерсон,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Мэйсон Гринвуд,  Квинтен Тимбер (Игор Пайшао 46'),  Жоффрей Кондогбиа (Химад Абделли 85'),  Хамед Траоре Жуниор (Итан Нванери 64'),  Тимоти Уэа (Бенжамен Павар 85'),  Пьер-Эмерик Обамеянг
Лион:  Доминик Грейф,  Николас Тальяфико (Абнер Винисиус 88'),  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Ноа Нарти,  Корентин Толиссо,  Тайлер Мортон,  Таннер Тессманн,  Роман Яремчук (Remi Himbert 60'),  Эндрик
Жёлтые карточки:  Жоффрей Кондогбиа 74',  Наиф Агер 84'  —  Клинтон Мата 30',  Тайлер Мортон 45+1'

После этого матча «Марсель» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 43 очками в активе.  «Лион» — на 3-й строчке с 45-ю баллами.