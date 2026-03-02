«Марсель» вырвал победу у «Лиона» (3:2) в матче 24-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей голы записали на свой счет Корентин Толиссо на 3-й минуте и Реми Имбер на 76-й минуте.
У «Марселя» дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившись на 81-й и 90+1-й минутах. Еще один гол забил Игор Пайшао на 53-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель3:2ЛионЛион
0:1 Корентин Толиссо 3' 1:1 Игор Пайшао 53' 1:2 Remi Himbert 76' 2:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 81' 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 90+1'
Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Квинтен Тимбер (Игор Пайшао 46'), Жоффрей Кондогбиа (Химад Абделли 85'), Хамед Траоре Жуниор (Итан Нванери 64'), Тимоти Уэа (Бенжамен Павар 85'), Пьер-Эмерик Обамеянг
Лион: Доминик Грейф, Николас Тальяфико (Абнер Винисиус 88'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Ноа Нарти, Корентин Толиссо, Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Роман Яремчук (Remi Himbert 60'), Эндрик
Жёлтые карточки: Жоффрей Кондогбиа 74', Наиф Агер 84' — Клинтон Мата 30', Тайлер Мортон 45+1'
После этого матча «Марсель» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 43 очками в активе. «Лион» — на 3-й строчке с 45-ю баллами.