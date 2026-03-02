«Марсель» вырвал победу у «Лиона» (3:2) в матче 24-го тура французской Лиги 1.

Пьер-Эмерик Обамеянг — автор дубля в ворота «Лиона» globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Корентин Толиссо на 3-й минуте и Реми Имбер на 76-й минуте.

У «Марселя» дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившись на 81-й и 90+1-й минутах. Еще один гол забил Игор Пайшао на 53-й минуте.

Результат матча Марсель Марсель 3:2 Лион Лион 0:1 Корентин Толиссо 3' 1:1 Игор Пайшао 53' 1:2 Remi Himbert 76' 2:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 81' 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 90+1' Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Квинтен Тимбер ( Игор Пайшао 46' ), Жоффрей Кондогбиа ( Химад Абделли 85' ), Хамед Траоре Жуниор ( Итан Нванери 64' ), Тимоти Уэа ( Бенжамен Павар 85' ), Пьер-Эмерик Обамеянг Лион: Доминик Грейф, Николас Тальяфико ( Абнер Винисиус 88' ), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Ноа Нарти, Корентин Толиссо, Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Роман Яремчук ( Remi Himbert 60' ), Эндрик Жёлтые карточки: Жоффрей Кондогбиа 74', Наиф Агер 84' — Клинтон Мата 30', Тайлер Мортон 45+1'

Статистика матча 7 Удары в створ 6 5 Удары мимо 5 53 Владение мячом 47 8 Угловые удары 1 0 Офсайды 4 15 Фолы 7

После этого матча «Марсель» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 43 очками в активе. «Лион» — на 3-й строчке с 45-ю баллами.