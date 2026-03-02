Эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом». Грозненская команда победила со счетом 1:0.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Совершенно заслуженная победа "Ахмата". А для ЦСКА отсутствие Мойзеса, на мой взгляд, оказало очень большое значение на ход игры. Облякова — в меньшей степени. И если у "Ахмата" вышедшие на замену игроки ничего не испортили и, можно сказать, даже добавили в свежести, то у ЦСКА все замены, которые были проведены, не усилили игру.

После этого поражения у ЦСКА ещё предстоят очень важные игры, непростой календарь. Я думаю, ЦСКА может и в тройку не попасть», — сказал Бубнов в своем телеграм-канале.