«Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Caught Offside.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Руководство лондонского клуба видит в 25-летнем итальянском футболисте подходящего игрока для своей тактической схемы, разработанной главным тренером Микелем Артетой. «Интер», в свою очередь, готов рассмотреть предложения в размере от 90 до 100 миллионов евро за своего игрока.

Бастони присоединился к «Интеру» из «Аталанты» в 2017 году. В текущем сезоне он сыграл 33 матча, забив два гола и отдав шесть результативных передач. Его контракт с миланским клубом действует до лета 2028 года.