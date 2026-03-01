Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба летом.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Я являюсь профессионалом.  Зачем обращать внимание на слухи?  Их всегда много, и это нормально.  Они возникают не только у меня, но и у других футболистов.  Я доволен своим положением в "Краснодаре" и сосредоточен на том, чтобы достичь новых высот вместе с командой.  Летом посмотрим, как будут развиваться события.  Все возможно», — заявил Сперцян «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес несколько европейских клубов, среди которых «Лидс Юнайтед», «Ланс», «Порту» и «Севилья».