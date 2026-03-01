«Сассуоло» одолел «Аталанту» (2:1) в матче 27-го тура итальянской Серии А.
У хозяев голы записали на свой счет Исмаэль Коне на 23-й минуте и Кристиан Торстведт на 69-й минуте.
Единственным голом в составе «Аталанты» отметился Юнус Муса на 88-й минуте.
Результат матча
СассуолоСассуоло2:1АталантаБергамо
1:0 Исмаэль Коне 23' 2:0 Кристиан Торстведт 69' 2:1 Юнус Муса 88'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Улиссес Гарсия, Кристиан Торстведт, Неманья Матич (Лука Липани 74'), Доменико Берарди (M'Bala Nzola 73'), Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте (Алиу Фадера 73'), Woyo Coulibaly, Исмаэль Коне (Джош Дойг 89')
Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони (Камал Дин Сулемана 46'), Рауль Белланова (Никола Крстович 46'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити (Исак Хин 75'), Джорджио Скальвини, Никола Залевский (Юнус Муса 67'), Лазар Самарджич, Марио Пашалич, Мартен де Рон, Джанлука Скамакка (Давиде Дзаппакоста 46')
Жёлтые карточки: Джей Идзес 12', Неманья Матич 57' — Лоренцо Бернаскони 21', Никола Залевский 58'
Красная карточка: Андреа Пинамонти 16' (Сассуоло)
«Сассуоло» располагается на 8-й позиции в таблице Серии А с 38-ю очками в активе. «Аталанта» — на 7-й строчке с 45-ю баллами.