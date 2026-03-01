«Сассуоло» располагается на 8-й позиции в таблице Серии А с 38-ю очками в активе. «Аталанта» — на 7-й строчке с 45-ю баллами.

Единственным голом в составе «Аталанты» отметился Юнус Муса на 88-й минуте.

У хозяев голы записали на свой счет Исмаэль Коне на 23-й минуте и Кристиан Торстведт на 69-й минуте.

«Сассуоло» одолел «Аталанту» (2:1) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

2.03

Прогнозы•Завтра 22:45 «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз и ставка Встреча получится результативной

Футбол•Сегодня 16:36 «Кремонезе» — «Милан»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 22:02 «Верона» — «Наполи»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•27/02/2026 22:14 «Реал» выбьет «Ман Сити», сказка «Будё-Глимт» продолжится: прогнозы на 1/8 финала ЛЧ

Футбол•27/02/2026 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:17 От Почеттино до пропасти: девять причин, почему «Тоттенхэм» свернул не туда

Футбол•Вчера 21:34 «Ливерпуль» — «Галатасарай»: Стамбул снова зажжёт

Футбол•Вчера 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Футбол•Вчера 03:41 «Реал» против «Сити»: пятый год подряд. Кто сильнее на этот раз?

Футбол•Вчера 17:26 Без очевидного фаворита: главные претенденты на звание игрока сезона в АПЛ

Выбор читателей

Футбол•26/02/2026 16:03 Не спешите радоваться: «Ремонтада» и еще девять самых безумных камбэков в плей-офф ЛЧ

Милан-2026•24/02/2026 04:41 Безумный Милан: 14 самых странных историй Олимпиады-2026

Футбол•21/02/2026 18:48 Бег с барьерами: неприятности преследуют Самошникова в «Спартаке»

Футбол•26/02/2026 03:55 Проблемный «Реал» добил «Бенфику» на «Бернабеу»: Арбелоа сдал первый еврокубковый экзамен

Милан-2026•22/02/2026 21:36 Канада — США: вот как американцы выиграли золото Олимпиады. Фотогалерея

Самое интересное

Футбол•27/12/2025 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•27/12/2025 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Бои•26/12/2025 20:19 7 самых ярких нокаутов UFC в 2025-м: Левый хук Прохазки, хай-кик Салкилда и еще 5 штук