Французская газета L'Equipe оценила действия российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 24-го тура Лиги 1 против «Гавра» (1:0).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сафонов провел вечер в роли внимательного наблюдателя. Он совершил отличный сейв после удара Рассула Ндиайе в эпизоде с зафиксированным офсайдом, перехватил мяч вдали от ворот, и на этом все. Во втором тайме он сыграл решающую роль, отразив удар Исса Сумаре, а после эффектно вмешался в игру после прохода Яссина Кехта», — сказано в разборе действий Сафонова.

27-летний голкипер вышел в стартовом составе «ПСЖ» в восьмом матче подряд и отразил два удара по своим воротам. L'Equipe поставила ему оценку 6,0.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей, пропустил 12 голов и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.