Полузащитник мадридского «Реала», Родриго, привлек внимание английского «Ливерпуля». По информации инсайдера Экрема Конура, клуб из Англии рассматривает возможность приобретения бразильского футболиста.

Родриго рассматривается как потенциальная замена нападающему Мохамеду Салаху, который может покинуть «Энфилд» этим летом. Помимо «Ливерпуля», к игроку проявляют интерес «Интер», «Аль-Хиляль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне 25-летний Родриго принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.