Известный по выступлениям в составе многих клубов РПЛ эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа объявил о завершении профессиональной карьеры.

Кристиан Нобоа globallookpress.com

«Я официально закончил, да. Не планирую играть в футбол. Сейчас я — генеральный директор своего родного клуба "Эмелек". Начинаю работать там», — сказал Нобоа «Матч ТВ».

Сейчас Нобоа 40 лет. Он известен по игре за «Рубин», «Зенит», московское «Динамо», «Ростов», «Сочи», который покинул в 2023 году.

В 2024 году хавбек подписал контракт с эквадорским «Эмелеком», но не провёл за него ни одной встречи из‑за травмы.

Нобоа — трёхкратный чемпион России, обладатель Суперкубка страны.