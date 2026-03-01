Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе «Ахмата» в матче против ЦСКА (1:0).

Николай Наумов globallookpress.com

«В этом матче Черчесов показал, что умеет организовывать игру. У него очень организованная и слаженная команда.»Ахмат« на каждом сантиметре поля навязывает борьбу, все бьются до конца.

Всем командам, с которыми в дальнейшем будет играть "Ахмат", придется очень нелегко. Грозненцы, может быть, и не будут много забивать, но забить в их ворота очень сложно. Хотя в этом матче грозненцы могли и больше забить.

Я предполагал, что эта игра будет для ЦСКА тяжелая, но думал, что армейцы додавят соперника и победят. Но пропустили, и ничего в дальнейшем у них не вышло. За счет организованной игры и дисциплины выиграл "Ахмат". Эта дисциплина побила класс», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции с 36-ю баллами.