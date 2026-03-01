Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук подвел итог матча против «Крыльев Советов» (4:0).

Антон Миранчук globallookpress.com

«Мы готовились к хорошей игре, понимали, как будут играть "Крылья". Хорошо, что удалось забить много. Приятно, что болельщики пришли поддержать нас в такую погоду. В моменте с моим голом было ощущение, что мяч может попасть в штангу и выскочить из ворот. Но хорошо, что забил.

Все подсказывают, у всех общая цель и общее видение. У нас есть Кубок, это наша первая задача. А в РПЛ нужно подняться как можно выше в таблице, идти от матча к матчу», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

Сейчас бело‑голубые идут седьмыми в таблице РПЛ с 24 очками. 5 марта они сыграют в Кубке России со «Спартаком», а 8 марта команде предстоит противостояние с ЦСКА в чемпионате.