«Лилль» одержал победу над «Нантом» (1:0) в матче 24-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол хозяева забили на 90+4-й минуте благодаря точному удару Натана Нгойи.
Результат матча
ЛилльЛилль1:0НантФранция. Лига 1
1:0 Натан Нгой 90+4'
Лилль: Берке Озер, Тьяго Сантос (Тома Мёнье 63'), Натан Нгой, Шансель Мбемба, Калвин Вердонк, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Оливье Жиру 74'), Фелиш Коррея (Ноа Эджума 63'), Гаэтан Перрен (Сориба Диауне 74'), Матиас Фернандес, Ngal'ayel Mukau (Набиль Бенталеб 82')
Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо (Маттис Аблин 63'), Фабьен Сентонс, Николя Коцца, Чидози Авазим, Луи Леру (Франсис Коклен 62'), Мохамед Каба (Ибраима Сиссоко 81'), Йоанн Лепенан, Иньятиус Ганаго (Реми Кабелла 75'), Юссеф Эль-Араби (Демен Ассумани 63'), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Жёлтые карточки: Бенжамен Андре 76', Оливье Жиру 76', Натан Нгой 90+5' — Мохамед Каба 17'
После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 40 очками в активе. «Нант» — на 17-й позиции (17).