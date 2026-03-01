«Лилль» одержал победу над «Нантом» (1:0) в матче 24-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол хозяева забили на 90+4-й минуте благодаря точному удару Натана Нгойи.

Результат матча

Лилль Лилль 1:0 Нант Франция. Лига 1

1:0 Натан Нгой 90+4'

Лилль: Берке Озер, Тьяго Сантос ( Тома Мёнье 63' ), Натан Нгой, Шансель Мбемба, Калвин Вердонк, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон ( Оливье Жиру 74' ), Фелиш Коррея ( Ноа Эджума 63' ), Гаэтан Перрен ( Сориба Диауне 74' ), Матиас Фернандес, Ngal'ayel Mukau ( Набиль Бенталеб 82' )

Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо ( Маттис Аблин 63' ), Фабьен Сентонс, Николя Коцца, Чидози Авазим, Луи Леру ( Франсис Коклен 62' ), Мохамед Каба ( Ибраима Сиссоко 81' ), Йоанн Лепенан, Иньятиус Ганаго ( Реми Кабелла 75' ), Юссеф Эль-Араби ( Демен Ассумани 63' ), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati

Жёлтые карточки: Бенжамен Андре 76', Оливье Жиру 76', Натан Нгой 90+5' — Мохамед Каба 17'