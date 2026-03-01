Российский тренер Сергей Юран высказался о поражении ЦСКА в матче против «Ахмата» (0:1).

Сергей Юран globallookpress.com

«Российские тренеры знакомы с этой паузой большой. ЦСКА феерил в Зимнем кубке РПЛ и выиграл трофей, но я не следил за ними. Однако в прошедшем матче грозненский клуб был лучше готов физически, лучше вел единоборства. Где у нас тренируют иностранные тренеры? ЦСКА, "Рубин"…

Они не знакомы с этой паузой. Как они будут объяснять? Нужно "повариться" в этой паузе с командой, пройти сборы, наделать ошибок и уже более‑менее подходить к первым играм», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Ахмат» после этой победы набрал 25 очков и сейчас располагается на 7‑м месте. ЦСКА имеет на 9 очков больше и идёт четвёртым.