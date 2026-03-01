1 марта в 19-м туре РПЛ состоится матч «Сочи» — «Спартак». Поединок пройдет на стадионе «Фишт», начало в 16:30 мск.

«Сочи» после паузы находится на последней позиции в таблице, имея 9 очков. В нынешнем сезоне команда имеет только две победы, при этом в последних матчах коллектив успехов не имел. Хозяева проиграли 2:4 «Локомотиву» и 2:3 «Акрону». Из позитивного можно считать нулевую ничью с махачкалинским «Динамо».

«Спартак» на шестом месте с 29 очками. Москвичи на 6 очков отстают от первой пятерки. В частности, это из-за поражение от «Балтики» (0:1), которое было два тура назад. В прошлом туре «красно-белые» разошлись миром в дерби с «Динамо» (1:1). Побеждали гости последний раз в конце ноября, когда обыграли ЦСКА 1:0.

