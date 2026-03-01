В 27-м туре Серии А «Милан» сыграет в гостях у «Кремонезе». Матч состоится в Кремоне 1 марта в 14:30 мск.

«Кремонезе» с 24 очками висит над зоной вылета. Команда проиграла в прошлом туре «Роме» (0:3), потерпев уже 12 поражений за сезона. Кремонцы уступили в 4 из 5 матчей турнира и сегодня рискуют оказаться в зоне вылета.

«Милан» набрал 54 очка. «Россонери» идут на второй позиции, отставая от «Интера» на 13 очков в борьбе за первое место. В последних турах миланцы допустили пару ошибок, что стоило им 5 баллов. Они проиграли «Парме» (0:1) и сыграли вничью с «Комо» (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13.

Коэффициенты букмекеров: 8.61 на победу «Кремонезе», 5.00 на ничью, 1.39 на победу «Милана».

Прогноз ИИ: матч закончится вничью 1:1.

