Полузащитник «Штутгарта» Чема Андрес, которому всего 20 лет, впечатлил своим выступлением «Манчестер Юнайтед».

Чема Андрес globallookpress.com

Однако «красные дьяволы» могут столкнуться с конкуренцией со стороны мадридского «Реала», который продал игрока в «Штутгарт» прошлым летом. «Реал» рассматривает возможность возвращения талантливого игрока, как сообщает TEAMtalk.

Согласно информации источника, «Реал» включил в контракт Андреса опцию обратного выкупа за 11,4 миллиона евро. Эта опция может быть активирована следующим летом. Андрес выделяется своими игровыми качествами, напоминая Родри из «Манчестер Сити» и бывшего игрока «Барселоны» Серхио Бускетса.

В текущем сезоне Чема принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его контракт с «Штутгартом» действует до лета 2030 года.