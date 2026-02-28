«Вулверхэмптон» одержал победу над «Астон Виллой» (2:0) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.
«Волки» открыли счет на 61-й минуте благодаря точному удару Жуана Гомеса. На 90+8-й минуте Родригу Гомеш удвоил преимущество своей команды — 2:0.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон1:0Астон ВиллаБирмингем
1:0 Жуан Гомес 61' 2:0 Родригу Гомеш 90+8'
Вулверхэмптон: Жозе Са, Йерсон Москера, Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш, Джексон Тшатшуа, Уго Буэно, Жуан Гомес, Андре (Анхель Гомес 89'), Жанрикне Беллегард (Толу Арокадаре 81'), Матеуш Мане, Адам Армстронг (Родригу Гомеш 90')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь (Тэмми Абрахам 70'), Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Ян Матсен 70'), Дуглас Луис (Леон Бэйли 60'), Амаду Онана, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Алисон Эдвард 86'), Морган Роджерс, Джейдон Санчо (Росс Баркли 60')
Жёлтые карточки: Йерсон Москера 45+1', Адам Армстронг 52', Жанрикне Беллегард 58' — Эмилиано Буэндия 54', Леон Бэйли 75', Мэтти Кэш 90+2'
После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 20-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 3-й позиции (51).