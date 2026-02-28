После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 20-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 3-й позиции (51).

«Волки» открыли счет на 61-й минуте благодаря точному удару Жуана Гомеса . На 90+8-й минуте Родригу Гомеш удвоил преимущество своей команды — 2:0.

«Вулверхэмптон» одержал победу над «Астон Виллой» (2:0) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

