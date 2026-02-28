«Верона» дома потерпела поражение от «Наполи» в матче 27-го тура Серии А — 1:2.
Расмус Хойлунд вывел вперед гостей уже на второй минуте встречи. «Верона» сравняла счет благодаря точному удару Жана-Даниэля Акпа-Акпро на 65-й минуте.
Ромелу Лукаку принес победу неаполитанцам на последней минуте компенсированного времени.
Результат матча
ВеронаВерона1:1НаполиНеаполь
0:1 Расмус Хёйлунн 2' 1:1 Жан-Даниэль Акпа 64'
Верона: Лоренцо Монтипо, Армель Белла-Котчап (Мартин Фресе 55'), Виктор Нельссон, Андриас Эдмундссон, Дэниел Ойогоке (Томаш Суслов 70'), Домагой Брадарич, Жан-Даниэль Акпа, Роберто Гальярдини, Абдау Харрауи, Амин Сарр (Даниэль Москера 55'), Кирон Боуи
Наполи: Alisson de Almeida Santos, Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 52'), Алессандро Буонджорно, Жуан Жесус, Сэм Бёкема, Антонио Вергара, Элиф Элмас, Станислав Лоботка (Билли Гилмор 73'), Расмус Хёйлунн, Маттео Политано
Жёлтые карточки: Жан-Даниэль Акпа 45+2' — Антонио Вергара 56', Элиф Элмас 71'
«Верона» осталась на 20-е место с 15 баллами. «Наполи» с 53 баллами смог догнать находящийся на второй строчке «Милан» (54), но остался на третьей позиции.