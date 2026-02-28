«Верона» осталась на 20-е место с 15 баллами. «Наполи» с 53 баллами смог догнать находящийся на второй строчке «Милан» (54), но остался на третьей позиции.

Ромелу Лукаку принес победу неаполитанцам на последней минуте компенсированного времени.

Расмус Хойлунд вывел вперед гостей уже на второй минуте встречи. «Верона» сравняла счет благодаря точному удару Жана-Даниэля Акпа-Акпро на 65-й минуте.

«Верона» дома потерпела поражение от «Наполи» в матче 27-го тура Серии А — 1:2.

