«Райо Вальекано» с 27 зачетными баллами в активе занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры. В активе «Атлетика» 35 очков и восьмая строчка.

Открыли счет в этой игре хозяева поля усилиями Хорхе де Фрутоса на 35-й минуте. Гости смогли уйти от поражения на 47-й минуте благодаря голу Иньяки Уильямса .

В матче 26-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» и «Атлетик» сыграли вничью 1:1.

