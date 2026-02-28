В матче 26-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» и «Атлетик» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в этой игре хозяева поля усилиями Хорхе де Фрутоса на 35-й минуте. Гости смогли уйти от поражения на 47-й минуте благодаря голу Иньяки Уильямса.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид1:1АтлетикБильбао
1:0 Хорхе де Фрутос 35' 1:1 Иньяки Уильямс 47'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Нобель Менди (Унаи Лопес 61'), Альфонсо Эспино, Пате Сисс, Херард Гумбау (Фран Перес 61'), Альваро Гарсия (Оскар Валентин 61'), Иси Паласон (Педро Диас 69'), Илиас Акомах (Александр Алемао 86'), Хорхе де Фрутос
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо (Андони Горосабель 73'), Унаи Гомес (Алехандро Беренгер 46'), Ойан Сансет (Микель Весга 86'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Алехандро Рего 59'), Горка Гурусета, Иньяки Уильямс
Жёлтые карточки: Иси Паласон 40', Илиас Акомах 85' — Микель Хаурегисар 39', Ойан Сансет 65', Даниэль Вивиан 71'
«Райо Вальекано» с 27 зачетными баллами в активе занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры. В активе «Атлетика» 35 очков и восьмая строчка.