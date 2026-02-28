Наставник «Монако» Себастьян Поконьоли перед матчем 24-го тура чемпионата Франции против «Анже» оценил ситуацию с полузащитником Александром Головиным.

Александр Головин globallookpress.com

«Я не вижу никаких проблем с его преданностью делу. Он работает на команду и уже доказал свою состоятельность. Определенные ситуации не должны повторяться, это очевидно, но он хорошо отреагировал, хорошо тренировался, и я почувствовал, что после матча в Париже он был очень сосредоточен», — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.

«Монако» 28 февраля встретится в чемпионате Франции с «Анже». Игра начнется в 21:00 мск.