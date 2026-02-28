«Парма» и «Кальяри» поделили очки (1:1) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

В составе гостей голом отметился Майкл Фолоруншо на 63-й минуте.

«Парма» сравняла счет на 83-й минуте благодаря точному удару Гаэтано Ористанио.

Результат матча

Парма Парма 1:1 Кальяри Кальяри

0:1 Майкл Фолоруншо 63' 1:1 Гаэтано Ористанио 83'

Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато ( Гаэтано Ористанио 46' ), Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери ( Франко Карбони 89' ), Адриан Бернабе ( Бенджамин Кремаски 90' ), Мандела Кейта ( Науэль Эстевес 75' ), Кристиан Ордоньес ( Ханс Николусси Кавилья 46' ), Габриэл Стрефезза, Матео Пельегрино, Mariano Troilo, Sascha Britschgi

Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес, Альберто Доссена, Жозе Педро, Мишель Адопо, Марко Палестра, Семих Кылычсой ( Майкл Фолоруншо 61' ), Себастьяно Эспозито ( Леонардо Паволетти 88' ), Ibrahim Sulemana ( Рияд Идрисси 87' ), Joseph Liteta

Жёлтые карточки: Матео Пельегрино 56', Лаутаро Валенти 63' — Хуан Родригес 21', Альберто Доссена 40', Ibrahim Sulemana 65', Адам Оберт 90+4'