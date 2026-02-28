«Парма» и «Кальяри» поделили очки (1:1) в матче 27-го тура итальянской Серии А.
В составе гостей голом отметился Майкл Фолоруншо на 63-й минуте.
«Парма» сравняла счет на 83-й минуте благодаря точному удару Гаэтано Ористанио.
Результат матча
ПармаПарма1:1КальяриКальяри
0:1 Майкл Фолоруншо 63' 1:1 Гаэтано Ористанио 83'
Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато (Гаэтано Ористанио 46'), Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери (Франко Карбони 89'), Адриан Бернабе (Бенджамин Кремаски 90'), Мандела Кейта (Науэль Эстевес 75'), Кристиан Ордоньес (Ханс Николусси Кавилья 46'), Габриэл Стрефезза, Матео Пельегрино, Mariano Troilo, Sascha Britschgi
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес, Альберто Доссена, Жозе Педро, Мишель Адопо, Марко Палестра, Семих Кылычсой (Майкл Фолоруншо 61'), Себастьяно Эспозито (Леонардо Паволетти 88'), Ibrahim Sulemana (Рияд Идрисси 87'), Joseph Liteta
Жёлтые карточки: Матео Пельегрино 56', Лаутаро Валенти 63' — Хуан Родригес 21', Альберто Доссена 40', Ibrahim Sulemana 65', Адам Оберт 90+4'
«Парма» располагается на 11-й позиции в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Кальяри» — на 13-м месте с 30-ю баллами.