В составе победителей отличились Миккель Дамсгор , который сделал дубль, Игор Тиаго и Кевин Шаде . За хозяев забили Джейдон Энтони и Зиан Флемминг , а также автогол в пассиве Микаэля Кайоде .

В параллельной игре «Бернли» проиграл «Брентфорду» со счетом 3:4.

«Эвертон» набрал 40 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 28 баллами идет 12-м.

На голы Джарреда Брантвэйта, Бету и Тьерно Барри хозяева ответили точными ударами Джейкоба Рэмзи и Джейкоба Мерфи .

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде победил «Ньюкасл» со счетом 3:2.

3.50

Прогнозы•Завтра 17:00 «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка Смело ставим на паритет!

Футбол•Сегодня 20:45 «Лидс» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 20:04 «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 17:26 Без очевидного фаворита: главные претенденты на звание игрока сезона в АПЛ

Футбол•Сегодня 03:41 «Реал» против «Сити»: пятый год подряд. Кто сильнее на этот раз?

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Футбол•Сегодня 13:51 «Холанн из Сертана»: 17-летний Делл мечтает о «Манчестер Сити» — путь из глубинки к вершине

Футбол•Сегодня 07:30 Последняя капля. Поражение в «der Klassiker» похоронит сезон «Боруссии»

Футбол•Вчера 22:14 «Реал» выбьет «Ман Сити», сказка «Будё-Глимт» продолжится: прогнозы на 1/8 финала ЛЧ

Футбол•Вчера 15:54 10 лет Джанни: деньги, власть и скандалы

Выбор читателей

Милан-2026•23/02/2026 01:27 Церемония закрытия Олимпиады-2026: фотогалерея

Футбол•21/02/2026 18:48 Бег с барьерами: неприятности преследуют Самошникова в «Спартаке»

Футбол•23/02/2026 19:31 Трансферный дайджест. 17 — 23 февраля

Милан-2026•22/02/2026 21:36 Канада — США: вот как американцы выиграли золото Олимпиады. Фотогалерея

Милан-2026•24/02/2026 04:41 Безумный Милан: 14 самых странных историй Олимпиады-2026

Самое интересное

Бои•21/02/2026 13:02 Лучший возраст для дебюта в UFC — это когда? Разбираем на примере Хабиба, Яна и других звезд СНГ

Футбол•21/02/2026 11:13 Сказка на «Боллар-Делелис»: почему чемпионство «Ланса» уже не выглядит фантастикой

Милан-2026•20/02/2026 19:43 Крах Малинина, тренер-мем, Снуп Догг: эти и ещё 6 главных событий фигурки на ОИ-2026

Футбол•20/02/2026 16:59 Архитектор с ДНК победителя: как Фабрегас стал идеальным тренером для топ-клубов