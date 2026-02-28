В матче 28-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде победил «Ньюкасл» со счетом 3:2.
На голы Джарреда Брантвэйта, Бету и Тьерно Барри хозяева ответили точными ударами Джейкоба Рэмзи и Джейкоба Мерфи.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:3ЭвертонЛиверпуль
0:1 Джеррэд Брэнтуэйт 19' 1:1 Джейкоб Рэмси 32' 1:2 Бету 34' 2:2 Джейкоб Мёрфи 82' 2:3 Тьерно Барри 83'
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Йоан Висса 75'), Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси (Джозеф Уиллок 46'), Сандро Тонали, Энтони Эланга (Харви Льюис Барнс 56'), Ник Вольтемаде (Джейкоб Мёрфи 56'), Жоэлинтон, Энтони Гордон (Уильям Осула 86')
Эвертон: Бету (Тьерно Барри 74'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл (Майкл Кин 89'), Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе, Дуайт Макнил (Харрисон Армстронг 81'), Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Джозеф Уиллок 61', Дэниел Бёрн 88', Льюис Холл 90+7' — Кирман Дьюсбери-Холл 53', Джеймс Гарнер 67', Тьерно Барри 90+5'
«Эвертон» набрал 40 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 28 баллами идет 12-м.
В параллельной игре «Бернли» проиграл «Брентфорду» со счетом 3:4.
В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, который сделал дубль, Игор Тиаго и Кевин Шаде. За хозяев забили Джейдон Энтони и Зиан Флемминг, а также автогол в пассиве Микаэля Кайоде.
По итогам данной встречи «Брентфорд» (43 очка) идет седьмым, «Бернли» (19) — 19-й.