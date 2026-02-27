прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.04

28 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» все никак не подтянутся в зону еврокубков. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 9 пунктов отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» переиграли «Карабах» (3:2).

До того команда с боем уступила «Манчестер Сити» (1:2). А вот еще один поединок с «Карабахом» завершился ярким успехом (6:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ньюкасл» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Сороки» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда потенциально способна прибавить еще.

Причем «Ньюкасл» традиционно неудачно противостоит «Эвертону». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» ходят в середняках чемпионата. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» на 8 очков отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» были биты «Манчестер Юнайтед» (0:1).

До того команда была бита «Борнмутом» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Фулхэму» (2:1).

При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ириски» забивают с огромной натугой. Плюс команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Эвертон» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и креативный Джек Грилиш угодил в клубный лазарет.

Команда весьма неплохо выглядит в выездных поединках. В 13 матчах на чужих полях она добыла 21 зачетный пункт.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.12.

Прогноз: «Ириски» пытаются подтянуться к еврозоне, к тому же весьма неплохо выступают на выезде.

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.36

