В 28-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Лидса». Матч состоится 28 февраля в 20:30 мск.

Набравший хорошую форму «Ман Сити» не намерен терять очки. Команда Пепа Гвардиолы была бескомпромиссной в последних матчах АПЛ, обыграв «Ливерпуль», «Фулхэм» и «Ньюкасл». Гонка за «Арсеналом» продолжается, поэтому «горожане» рассчитывают на продолжение серии.

«Лидс» делает все возможное, чтобы сохранить прописку в АПЛ. «Павлины» проиграли только в одном из пяти матчей турнира. В прошлый раз «Лидс» проиграл «Ман Сити» 2:3, но доставил «горожанам» проблем. Сумеет ли коллектив Даниэля Фарке снова усложнить жизнь сопернику?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.24.

Букмекеры предлагают 4.78 на победу «Лидса», 4.14 на ничью и 1.70 на победу «Ман Сити».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

