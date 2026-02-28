В матче 19-го тура РПЛ «Оренбург» будет принимать «Акрон». Команды встретятся 28 февраля в 12:00 мск.

У «Оренбурга» 12 очков. Команда занимает 15-е место в таблице РПЛ, но имеет сегодня возможность побороться за выход из зоны вылета в случае победы. При этом «горожане» выигрывают редко. Они проиграли 10 матчей из 18 в сезоне. В прошлых турах хозяева проиграли «Ахмату» (0:1) и ЦСКА (0:2).

«Акрон» на 9-й позиции. Тольяттинцы разжились 21 очком, так что клуб может чувствовать себя более уверенно. Тем не менее гости явно захотят сегодня прервать свою серию поражений, которая была до перерыва. «Акрон» проиграл «Зениту» (0:2) и «Пари НН» (1:2).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Коэффициенты букмекеров: 2.17 на победу «Оренбурга», 3.55 на ничью, 3.25 на победу «Акрона».

Прогноз ИИ: победит «Акрон» со счетом 2:1.

Трансляция матча

