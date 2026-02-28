В 19-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» примет «Рубин».  Матч состоится 28 февраля в 19:30 мск.

У «Динамо» 15 очков на счету.  Клуб набрал 15 очков в 18 матчах турнира, имея 3 победы, 6 ничьих и 9 поражений.  «Динамо» без побед уже 4 тура.  В прошлом матче хозяева проиграли «Пари НН» (0:1).  До этого команда сыграла по нулям с «Сочи».

«Рубин» имеет 23 очка на счету.  С этим результатом «бордовые» находятся на 7-й позиции.  В их активе 6 побед, 5 ничьих и 7 поражений.  Клуб проиграл последние две встречи в РПЛ.  Гости проиграли «Зениту» (0:1) и «Ростову» (0:2).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
  • Коэффициенты букмекеров: 2.60 на победу «Динамо», 2.85 на ничью, 3.15 на победу «Рубина».
  • Искусственный интеллект предсказал победу «Динамо» со счетом 2:1.

