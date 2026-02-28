В 19-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» примет «Рубин». Матч состоится 28 февраля в 19:30 мск.

У «Динамо» 15 очков на счету. Клуб набрал 15 очков в 18 матчах турнира, имея 3 победы, 6 ничьих и 9 поражений. «Динамо» без побед уже 4 тура. В прошлом матче хозяева проиграли «Пари НН» (0:1). До этого команда сыграла по нулям с «Сочи».

«Рубин» имеет 23 очка на счету. С этим результатом «бордовые» находятся на 7-й позиции. В их активе 6 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Клуб проиграл последние две встречи в РПЛ. Гости проиграли «Зениту» (0:1) и «Ростову» (0:2).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров: 2.60 на победу «Динамо», 2.85 на ничью, 3.15 на победу «Рубина».

Искусственный интеллект предсказал победу «Динамо» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

