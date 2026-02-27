прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.20

28 февраля в рамках 19-го тура РПЛ сыграют «Динамо» Махачкала и «Рубин». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Динамо Мх — Рубин с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в нынешнем сезоне РПЛ. После 18-и туров в РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на 2 балла. При этом, «Динамо» Мх опережает 15-е место (зона вылета) на 3 пункта.

Последние матчи: В зимней паузе команда провела 9 товарищеских матчей. За этот отрезок «Динамо» Мх 7 раз победило, однажды сыграло вничью с «Енисеем» (0:0) и проиграло «Железничару» (0:1).

В РПЛ махачкалинцы не могут победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот период «Динамо» Мх проиграло «Пари НН» (0:1), московскому «Динамо» (0:3) и ЦСКА (0:1).

Не сыграют: Сандрачук (травма) и Табидзе (красная карточка).

Состояние команды: У «Динамо» Мх довольно много проблем. Одна из них — невероятно низкая результативность в нынешнем сезоне, команда забила всего 8 голов за 18 встреч.

На своем поле «Динамо» Мх играет гораздо лучше, нежели в гостях. Команда набрала 12 очков из 27-и возможных дома. За 9 встреч при родных трибунах махачкалинцы забили 6 голов при таком же количестве пропущенных.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы засели в середине таблицы РПЛ. После 18-и туров «Рубин» занимает 7-е место с 23 очками в активе, отставая от топ-5 в чемпионате уже на 12 пунктов.

При этом, казанская команда может упасть во вторую часть турнирной таблицы, даже до зоны стыков. «Рубин» опережает махачкалинское «Динамо» (13-е место) на 8 баллов.

Последние матчи: В 7-и контрольных встречах во время зимней паузы команда 6 раз победила и однажды проиграла «Оренбургу» (0:1). За этот период «Рубин» смог забить 12 голов при 2-х пропущенных.

Стоит отметить, что казанцы проиграли 2 последних матча в РПЛ. За этот отрезок «Рубин» уступил «Ростову» (0:2) и «Зениту» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 69-й минуте.

Не сыграют: Иву, Мальдонадо и Швец (у всех — травмы).

Состояние команды: В зимней паузе «Рубин» сменил главного тренера. Место Рашида Рахимова занял Франк Артига, который уже делали локальные успехи в РПЛ. Получится ли с «Рубином»? Большой вопрос...

«Рубин» непременно обыгрывал махачкалинское «Динамо» в последних 5-и очных встречах. В предстоящем матче у казанцев также может быть преимущество на фоне существенных изменений.

Статистика для ставок

«Динамо» Мх не может победить на протяжении 4-х последних матчей в РПЛ

«Рубин» проиграл 2 прошедших поединка в РПЛ

В последних 5-и очных встречах «Рубин» непременно обыгрывал «Динамо» Мх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение махачкалинскому «Динамо» с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.90, а победа «Рубина» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.70 и 1.40.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют в 1-м тайме аккуратно.

Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: Одна из команд не сможет пробить оборону противника.

Ставка: Только одна команда забьет за 2.20.