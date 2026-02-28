В 26‑м туре испанской Примеры «Барселона» на своём поле уверенно разобралась с «Вильярреалом» со счётом 4:1.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Три мяча в составе каталонцев на счету Ламина Ямаля. Он отличился на 28‑й, 37‑й и 69‑й минутах матча. Также отметим два ассиста Фермина Лопеса. Точку поставил Роберт Левандовский в компенсированное время.

Единственный гол за гостей забил сенегалец Папа Гуйе на 59‑й минуте.

Результат матча Барселона Барселона 3:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Ламин Ямаль 28' 2:0 Ламин Ямаль 37' 2:1 Пап Гуй 49' 3:1 Ламин Ямаль 69' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Фермин Лопес, Марк Берналь ( Рональд Араухо 67' ), Даниэль Ольмо ( Педри 58' ), Ламин Ямаль ( Маркус Рашфорд 73' ), Ферран Торрес ( Роберт Левандовски 67' ), Рафаэл Диас ( Руни Барджи 73' ) Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона ( Альфон Гонсалес 80' ), Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро ( Тажон Бушанан 68' ), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья ( Даниэль Парехо 80' ), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе, Айосе Перес ( Альфонсо Педраса 68' ), Николя Пепе ( Тани Олувасейи 83' ) Жёлтые карточки: Марк Берналь 54', Рафаэл Диас 56' — Альфонсо Педраса 69'

Статистика матча 7 Удары в створ 1 8 Удары мимо 3 74 Владение мячом 26 3 Угловые удары 2 3 Офсайды 4 9 Фолы 8

«Барселона» продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании с 64 очками. «Вильярреал» с 51 очком занимает третью строчку.