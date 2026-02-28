В 26‑м туре испанской Примеры «Барселона» на своём поле уверенно разобралась с «Вильярреалом» со счётом 4:1.
Три мяча в составе каталонцев на счету Ламина Ямаля. Он отличился на 28‑й, 37‑й и 69‑й минутах матча. Также отметим два ассиста Фермина Лопеса. Точку поставил Роберт Левандовский в компенсированное время.
Единственный гол за гостей забил сенегалец Папа Гуйе на 59‑й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона3:1ВильярреалВильярреал
1:0 Ламин Ямаль 28' 2:0 Ламин Ямаль 37' 2:1 Пап Гуй 49' 3:1 Ламин Ямаль 69'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Фермин Лопес, Марк Берналь (Рональд Араухо 67'), Даниэль Ольмо (Педри 58'), Ламин Ямаль (Маркус Рашфорд 73'), Ферран Торрес (Роберт Левандовски 67'), Рафаэл Диас (Руни Барджи 73')
Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Альфон Гонсалес 80'), Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Тажон Бушанан 68'), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо 80'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе, Айосе Перес (Альфонсо Педраса 68'), Николя Пепе (Тани Олувасейи 83')
Жёлтые карточки: Марк Берналь 54', Рафаэл Диас 56' — Альфонсо Педраса 69'
«Барселона» продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании с 64 очками. «Вильярреал» с 51 очком занимает третью строчку.