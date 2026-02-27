Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о трансферной кампании армейцев этой зимой.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

Напомним, что московский клуб подписал контракты с Матеусом Рейсом, Данилой Козловым, Дмитрием Бариновым, Максимом Вороновым и Лусиано Гонду.

«ЦСКА удивил активностью на трансферном рынке зимой. Все же "красно-синие" не часто проводят массовые закупки, этот раз стал исключением. В команду за большие деньги пришли проверенные игроки с опытом игры в РПЛ. За это могу только похвалить селекционный отдел», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол. Ру».

После 18-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России армейцы сыграют против «Ахмата» 1-го марта.