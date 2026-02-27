Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался об игре «Балтики» в матче 19-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (0:1).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Считаю, что "Балтика" была предпочтительнее. В первом тайме питерцы еще играли в какой-то футбол, но во втором тайме гости не то, чтобы доминировали, но, во всяком случае, ничего не позволили создать у своих ворот, кроме забитого мяча.»Балтика« нагнетала и со стандартов. Имею в виду не только тот момент, когда был забит незасчитанный гол, но и другие очень опасные стандартные положения. Отмечу, что "Балтика" сыграла на своем уровне, а "Зенит" ниже ожидаемого.

Поражения гости не заслужили? — Думаю, что не заслужили. Незасчитанный гол "Балтики"? Сейчас живо обсуждают этот момент, и у всех большие сомнения. Я не берусь судить о том, правильное ли решение в итоге приняли судьи», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что на 75-й минуте калининградская команда забила гол благодаря точному удару Кевина Андраде, но судья зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

После этого матча «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы вновь встретятся с «Зенитом» 3-го марта в рамках Кубка России.