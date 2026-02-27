Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Она традиционно прошла в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА.
Образовавшиеся пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:
«ПСЖ» — «Челси»;
«Галатасарай» — «Ливерпуль»;
«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»;
«Аталанта» — «Бавария»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»;
«Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»;
«Буде-Глимт» — «Спортинг»;
«Байер» — «Арсенал».
Первый игры пройдут 10-11 марта, а ответные встречи состоятся 17-18 марта.
Финал Лиги чемпионов намечен в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» 30 мая.