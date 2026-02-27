Экс‑полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Мы благодарим Жоаозиньо за вклад в успехи нашей команды и желаем удачи в будущем», — сообщил сайт «быков».

Жоаозиньо сыграл в составе «Краснодара» 217 матчей, забил 39 мячей и сделал 56 голевых передач. Также в его активе 49 игр и 6 голов за московское «Динамо». В РПЛ его последним клубом стал «Сочи» (66 матчей и 7 забитых мячей).

Россию полузащитник покинул летом 2023 года. Его последним клубом стал «Бразильенсе».