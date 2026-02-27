Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об изменениях в составе «сине-бело-голубых».

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Изменения нужны были. Они должны быть с приходом новых игроков.

Впереди "Зенит" должен играть быстрее и разнообразнее, чтобы проще добиваться побед в тех матчах, где в первой части сезона были проблемы.

Дивеев? Это самый лучший российский защитник, на мой взгляд, с отрывом», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» стартовал в 19:30 мск. После 1-го тайма счет не открыт — 0:0. За ходом встречи можно следить по этой ссылке.