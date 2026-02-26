«Галатасарай» уступил «Ювентусу» (2:3 ДВ) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершила победой турецкой команды со счетом 5:2.

Фрагмент матча globallookpress.com

В основное время матча итальянская команда забила 3 гола, отличились Мануэль Локателли на 37-й минуте с пенальти, Федерико Гатти на 70-й минуте и Уэстон Маккенни на 82-й минуте.

Команды довели дело до дополнительного времени, где «Галатасарай» сумел забить 2 гола — Виктор Осимхен на 105+1-й минуте и Барыш Алпер Йылмаз на 119-й минуте.

Результат матча Ювентус Турин 3:2 Галатасарай Стамбул 1:0 Мануэль Локателли 37' пен. 2:0 Федерико Гатти 70' 3:0 Уэстон Маккенни 82' 3:1 Виктор Осимхен 105+1' 3:2 Baris Alper Yilmaz 119' Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калюлю ( Филип Костич 109' ), Федерико Гатти, Ллойд Келли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Мануэль Локателли ( Луа Опенда 109' ), Хефрен Тюрам, Шику Консейсау ( Эдон Жегрова 68' ), Джонатан Дэвид ( Жереми Бога 68' ), Кенан Йылдыз ( Фабио Миретти 103' ) Галатасарай: Угурджан Чакыр, Исмаил Якобс ( Мауро Икарди 87' ), Абдюлькерим Бардакджи, Давинсон Санчес, Ноа Ланг ( Саша Боэ 59' ), Габриэл Сара ( Илкай Гюндоган 71' ), Марио Лемина ( Эрен Эврен Эльмалы 87' ), Лукас Торрейра ( Уилфрид Синго 103' ), Роланд Шаллаи ( Лерой Зане 59' ), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz Жёлтые карточки: Ллойд Келли 25', Кенан Йылдыз 31', Карло Пинсольо 41' — Виктор Осимхен 14', Роланд Шаллаи 34', Габриэл Сара 60', Угурджан Чакыр 111' Красная карточка: Ллойд Келли 48' (Ювентус)

Статистика матча 9 Удары в створ 8 13 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 9 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 17 Фолы 14

По сумме двух встреч «Галатасарай» (5:2 и 2:3) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил свое выступление на турнире.