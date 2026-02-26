«Галатасарай» уступил «Ювентусу» (2:3 ДВ) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершила победой турецкой команды со счетом 5:2.
В основное время матча итальянская команда забила 3 гола, отличились Мануэль Локателли на 37-й минуте с пенальти, Федерико Гатти на 70-й минуте и Уэстон Маккенни на 82-й минуте.
Команды довели дело до дополнительного времени, где «Галатасарай» сумел забить 2 гола — Виктор Осимхен на 105+1-й минуте и Барыш Алпер Йылмаз на 119-й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин3:2ГалатасарайСтамбул
1:0 Мануэль Локателли 37' пен. 2:0 Федерико Гатти 70' 3:0 Уэстон Маккенни 82' 3:1 Виктор Осимхен 105+1' 3:2 Baris Alper Yilmaz 119'
Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калюлю (Филип Костич 109'), Федерико Гатти, Ллойд Келли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Мануэль Локателли (Луа Опенда 109'), Хефрен Тюрам, Шику Консейсау (Эдон Жегрова 68'), Джонатан Дэвид (Жереми Бога 68'), Кенан Йылдыз (Фабио Миретти 103')
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Исмаил Якобс (Мауро Икарди 87'), Абдюлькерим Бардакджи, Давинсон Санчес, Ноа Ланг (Саша Боэ 59'), Габриэл Сара (Илкай Гюндоган 71'), Марио Лемина (Эрен Эврен Эльмалы 87'), Лукас Торрейра (Уилфрид Синго 103'), Роланд Шаллаи (Лерой Зане 59'), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz
Жёлтые карточки: Ллойд Келли 25', Кенан Йылдыз 31', Карло Пинсольо 41' — Виктор Осимхен 14', Роланд Шаллаи 34', Габриэл Сара 60', Угурджан Чакыр 111'
Красная карточка: Ллойд Келли 48' (Ювентус)
По сумме двух встреч «Галатасарай» (5:2 и 2:3) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил свое выступление на турнире.