Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо высказал свое мнение о возможном переходе Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

«Филиппе — отличный футболист, который может помочь ЦСКА завоевать чемпионство. Хотя я видел его последние четыре игры, он не был в оптимальной форме. Однако в футболе важно показывать свою игру здесь и сейчас, ведь сегодня успех зависит от способности проявить себя на поле, а не от известности», — отметил Жоаозиньо в интервью «СЭ».

33-летний бразильский полузащитник в настоящее время является свободным агентом. Его последним клубом был бразильский «Васко да Гама». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.