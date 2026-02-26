Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо высказал свое мнение о возможном переходе Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА.

Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо globallookpress.com

«Филиппе — отличный футболист, который может помочь ЦСКА завоевать чемпионство.  Хотя я видел его последние четыре игры, он не был в оптимальной форме.  Однако в футболе важно показывать свою игру здесь и сейчас, ведь сегодня успех зависит от способности проявить себя на поле, а не от известности», — отметил Жоаозиньо в интервью «СЭ».

33-летний бразильский полузащитник в настоящее время является свободным агентом.  Его последним клубом был бразильский «Васко да Гама».  По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.