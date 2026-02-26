Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что «Краснодар» летом может продать колумбийского форварда Джона Кордобу и купить вместо него нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Джон Кордоба globallookpress.com

«На меня сейчас набросятся, но мне не привыкать, тем более я комментарии закрыл… Что летом был бы прекрасный вариант, если "Краснодар" там опять станет чемпионом, да даже если не станет, Кордоба поедет на чемпионат мира, там себя проявит — "Краснодару" продать Кордобу в Саудовскую Аравию за хорошие деньги и взять Даку. Это был бы хороший вариант», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ после 18 встреч. В 19-м туре «быки» 28 февраля примут «Ростов».