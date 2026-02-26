Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа globallookpress.com

«В любом матче не бывает легко.  Приходится терпеть, потому что Лига чемпионов — это лучший турнир в Европе.»Бенфика« прессинговала, нам было трудно выходить из обороны.  У нас возникало свободное пространство, но мы им не пользовались.  Пока мы не исправили это чуть после перерыва, и тогда стали играть лучше.  Гол Чуамени был очень важен.  Мы много говорили об этом в последнее время, он находится на потрясающем уровне.  Надеюсь, это первый из многих его голов.

Винисиус провел отличный матч, забил гол, создавал опасность.  У него дома уже много наград MVP, поэтому хорошо, что Чуамени получил эту награду — он делает черновую работу, которая обычно остается незамеченной.  Когда Мбаппе был в команде, Винисиус нам уже был нужен, а теперь, когда его нет, он нужен нам гораздо больше.  Он должен быть нашим лидером и нашим ориентиром.  Мы видели, что он может изменить ситуацию», — цитирует Football Espana Арбелоа.

В 1/8 финала мадридцы встретятся или с «Манчестер Сити», или со «Спортингом».