Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«В любом матче не бывает легко. Приходится терпеть, потому что Лига чемпионов — это лучший турнир в Европе.»Бенфика« прессинговала, нам было трудно выходить из обороны. У нас возникало свободное пространство, но мы им не пользовались. Пока мы не исправили это чуть после перерыва, и тогда стали играть лучше. Гол Чуамени был очень важен. Мы много говорили об этом в последнее время, он находится на потрясающем уровне. Надеюсь, это первый из многих его голов.

Винисиус провел отличный матч, забил гол, создавал опасность. У него дома уже много наград MVP, поэтому хорошо, что Чуамени получил эту награду — он делает черновую работу, которая обычно остается незамеченной. Когда Мбаппе был в команде, Винисиус нам уже был нужен, а теперь, когда его нет, он нужен нам гораздо больше. Он должен быть нашим лидером и нашим ориентиром. Мы видели, что он может изменить ситуацию», — цитирует Football Espana Арбелоа.

В 1/8 финала мадридцы встретятся или с «Манчестер Сити», или со «Спортингом».