Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил победу над «Брюгге»(4:1) и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Наша команда не думает о "Ливерпуле" или "Тоттенхэме". Мы наслаждаемся сегодняшним матчем. Выход в 1/8 финала очень важен. Посмотрим, сможем ли мы улучшить игру и пройти ещё дальше. Ценим усилия ребят, которые провели столько матчей», — приводит слова Симеоне AS.

В первой игре была зафиксирована ничья 3:3. Таким образом, подопечные Диего Симеоне пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Их соперником будет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».