Наставник «Монако» Себастьян Поконьоли заявил, что хавбек Поль Погба близок к возвращению на поле.

Поль Погба
Поль Погба globallookpress.com

«Погба?  Его возвращение становится все более очевидным.  Надеемся, что он вернется к международному перерыву и сможет тренироваться вместе с командой.  Он сосредоточен на команде.  Его план четко определен», — приводит 90min слова Поконьоли.

В нынешнем сезоне 32-летний Погба провел три матча в Лиге 1, в которых сыграл 30 минут.

