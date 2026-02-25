Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли выразил уверенность в своих подопечных перед ответным стыковым матчем плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Себастьян Поконьоли globallookpress.com

«Мы должны быть амбициозными, даже когда играем против лучшей команды Франции. Шансы все еще есть, если мы подойдем к игре с тем же настроем и стремлением, что и в первом матче», — цитирует Поконьоли пресс-служба УЕФА.

Второй матч состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе «ПСЖ», начало запланировано на 23:00 по московскому времени. Первый поединок завершился победой парижан со счетом 3:2.