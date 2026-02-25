38-летний аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о том, как в начале карьеры ему предлагали сменить гражданство.

Лионель Месси globallookpress.com

«Однажды со мной связалась сборная Испании и пыталась меня переубедить. Я ведь аргентинец, но в Барселону приехал еще совсем молодым. У меня была возможность играть за Испанию, но я всегда хотел представлять свою родину — Аргентину», — рассказал Месси в интервью The Touchline.

Дебют Месси за сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в матче против Венгрии. Он вышел на поле на 64-й минуте, но уже через минуту был удален с поля за грубый удар в горло соперника.

Несмотря на этот неудачный старт, Месси провел за национальную команду 196 матчей и забил 115 голов. В его активе два Кубка Америки и победа на чемпионате мира 2022 года.